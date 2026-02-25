VOX da un “suspenso absoluto” al estado de las calles y exige transparencia en el Plan de Asfaltado

El portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Huelva, Wenceslao Font, ha calificado de “suspenso absoluto” la situación del viario urbano en la capital, denunciando el “lamentable estado de deterioro” que, según afirma, presentan numerosas calles de la ciudad.

Font ha señalado que existe una “creciente indignación” entre asociaciones vecinales y ciudadanos particulares, especialmente tras las lluvias de los últimos meses, que habrían agravado la presencia de baches, hundimientos y desperfectos en distintos barrios. A su juicio, el Plan de Asfaltado especial anunciado el pasado año, con una inversión inicial de algo más de un millón de euros, no ha supuesto una mejora significativa.

Desde VOX recuerdan que, gracias a una enmienda de su grupo a los Presupuestos de 2026, la partida destinada al asfaltado se incrementó hasta 1,5 millones de euros y que recientemente se ha anunciado una ampliación hasta los dos millones. No obstante, la formación considera que no basta con aumentar la inversión si no existe una planificación clara.

Por ello, el grupo municipal ha registrado una pregunta para que el equipo de Gobierno detalle la fecha de inicio y finalización del nuevo Plan de Asfaltado 2026, el listado de calles previstas y el calendario aproximado de actuación en cada una de ellas. Font ha defendido que ofrecer esta información de manera pública y accesible contribuiría a mejorar la confianza ciudadana y a garantizar una gestión “eficaz y transparente” en esta materia.