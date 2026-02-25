El PSOE de Huelva denuncia en Calañas el “debilitamiento” de los servicios públicos en la provincia

El Consejo de Alcaldes y Alcaldesas del PSOE de Huelva se ha reunido en Calañas para analizar la situación de los servicios públicos en la provincia. La secretaria general del PSOE onubense, María Eugenia Limón, acompañada por el presidente del Consejo y alcalde de Aracena, Manuel Guerra, ha asegurado que los municipios están sufriendo un “debilitamiento” en materias clave como sanidad, educación, dependencia e infraestructuras viarias.

Limón ha señalado que los vecinos trasladan a sus alcaldes la preocupación por la reducción de horas en consultorios médicos, la falta de pediatras en comarcas como el Andévalo y el cierre de centros de salud y puntos de urgencia en periodos como el verano. A ello ha sumado las listas de espera en sanidad y dependencia y lo que considera una dejación de funciones en el mantenimiento de los centros educativos, que, según ha dicho, está recayendo en los ayuntamientos.

La dirigente socialista también ha puesto el foco en el estado de carreteras autonómicas como la A-490, la A-495 o la A-475, denunciando falta de inversión y mantenimiento. Asimismo, ha criticado que la Junta no haya desarrollado aún una ley de vivienda que facilite el acceso a los jóvenes.

Frente a esta situación, Limón ha defendido el compromiso del Gobierno de España con familias, autónomos y pensionistas y ha anunciado que los alcaldes y alcaldesas socialistas “alzarán la voz” ante cualquier deterioro de los servicios públicos, con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades para todos los municipios, independientemente de su tamaño o distancia a la capital.