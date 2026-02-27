El Parlamento andaluz reclama al Gobierno una solución definitiva para la regresión de las playas onubenses

El Parlamento de Andalucía ha aprobado una Proposición No de Ley (PNL) en la que se insta al Gobierno de España a adoptar una solución definitiva frente a la regresión que afecta a varias playas de la provincia de Huelva.

La iniciativa, defendida en la Cámara por el presidente del Partido Popular de Huelva y parlamentario andaluz, Manuel Andrés González, reclama actuaciones urgentes en los arenales de Isla Cristina, Mazagón, El Portil y Matalascañas, algunos de los puntos del litoral onubense más afectados por la erosión.

La PNL solicita, además, que el Ejecutivo central declare en situación de grave regresión las franjas del litoral andaluz más perjudicadas y que ejecute por la vía de emergencia las obras necesarias para frenar el avance del mar. También plantea la puesta en marcha de un plan de ayudas para los municipios costeros cuyas playas han sufrido un notable deterioro.

Durante su intervención, González recordó que la competencia en materia de costas corresponde al Estado, por lo que considera que es el Gobierno central el responsable de planificar, invertir y ejecutar las actuaciones necesarias para garantizar la protección del litoral.

En el pleno estuvieron presentes miembros de la Asociación de Vecinos Portileños y representantes municipales de localidades afectadas, que acudieron como muestra de respaldo a la defensa de los intereses de sus municipios ante la situación que atraviesan sus playas.