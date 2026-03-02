El PP destaca una inversión de 4,7 millones en empleo en Punta Umbría desde 2019

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha puesto en valor en Punta Umbría la inversión de más de 4,7 millones de euros realizada por el Gobierno andaluz en políticas activas de empleo en el municipio desde 2019.

Acompañado por la secretaria general del PP onubense, Berta Centeno, y la portavoz popular en el Ayuntamiento puntaumbrieño, Rosa Crespo, González ha asegurado que esta inversión ha permitido que 367 personas hayan accedido a un puesto de trabajo gracias a los distintos programas impulsados por la Junta de Andalucía.

El dirigente popular ha defendido que se ha producido “un cambio de modelo”, pasando —según ha señalado— de la ausencia de planes de empleo durante los anteriores gobiernos socialistas a una apuesta firme por la creación de oportunidades laborales.

Entre las iniciativas destacadas, ha mencionado el programa Actíva-T, dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años, cuyas ofertas de empleo gestiona el propio Ayuntamiento, aunque la financiación procede de la Junta.

Además, González ha resaltado la inversión de 2,3 millones de euros en formación para los vecinos de Punta Umbría, con el objetivo de ofrecer capacitación multidisciplinar orientada a los sectores estratégicos de la provincia.

El presidente provincial del PP ha concluido afirmando que el actual Ejecutivo andaluz mantiene un compromiso claro con el empleo y la formación como herramientas clave para dinamizar la economía local.