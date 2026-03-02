Gaviño exige a la Junta que abra ya el Chare de Lepe y acusa al consejero de “venir a Huelva a contar mentiras”

El portavoz del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha reclamado a la Junta de Andalucía la apertura inmediata del Chare de Lepe y ha acusado al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, de “venir a Huelva a contar mentiras mientras los socialistas contamos las verdades sobre la situación real de las infraestructuras sanitarias”.

Gaviño ha recordado que el Gobierno de España ya ejecutó las obras de acceso y conexión viaria necesarias para la puesta en marcha del centro hospitalario. “El hospital está terminado desde hace años. Si sigue cerrado es exclusivamente por responsabilidad de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Lepe”, ha afirmado.

En este sentido, ha instado al Ejecutivo andaluz a dotar al centro de suministros, equipamiento, mobiliario y personal sanitario. “No hay excusas. Está todo en manos del Gobierno de Juanma Moreno. Lo único que falta es voluntad política”, ha señalado.

El dirigente socialista ha enmarcado la situación del Chare de Lepe en lo que considera una estrategia de abandono de los hospitales comarcales. “Moreno Bonilla ya ha dicho que no va a hacer el Chare de Aracena, mantiene olvidado el de Bollullos y paraliza el de Lepe. Este es el modelo del PP: promesas incumplidas y recortes en sanidad pública”, ha criticado.

Asimismo, ha cuestionado la reciente inauguración del centro de salud de Corrales, asegurando que el 85% de su financiación procede del Gobierno de España. “Moreno Bonilla se hace la foto, pero quien paga y cumple es el Gobierno socialista”, ha apuntado.

Gaviño también se ha referido al anuncio de la primera piedra del hospital Materno-Infantil de Huelva, asegurando que el proyecto ya estaba redactado y financiado en 2018. “Han estado ocho años mareando a la ciudadanía y jugando con las expectativas de las familias onubenses”, ha denunciado.

Por último, el portavoz socialista ha asegurado que su partido no va a aceptar “más propaganda ni más engaños”. “Cada vez que el PP venga a Huelva a vender anuncios sin ejecutar, los socialistas responderemos con datos y hechos, defendiendo una sanidad pública digna para la provincia”, ha concluido.