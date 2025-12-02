El PSOE denuncia que el Ayuntamiento de Huelva acumula 7,5 millones en facturas fuera de plazo

El Grupo Municipal Socialista ha lanzado este martes una dura advertencia sobre la situación económica del Ayuntamiento de Huelva, que, según sus datos, atraviesa “un grave deterioro” bajo la gestión del Partido Popular. El portavoz del PSOE, Francisco Baluffo, ha alertado de que la ciudad “empieza a dar pasos preocupantes que nos sitúan al borde del precipicio económico” tras conocer los datos oficiales hechos públicos en el último pleno.

Según el PSOE, la liquidación del tercer trimestre refleja la existencia de 841 facturas fuera del plazo legal de pago, por un importe total de 7,5 millones de euros. Un volumen que afecta a proveedores, autónomos y pequeñas empresas que, en palabras de Baluffo, “están financiando con su propio bolsillo la falta de planificación del equipo de Gobierno”. Para los socialistas, esta cifra evidencia que “algo se está gestionando mal”.

El último dato del Ministerio de Hacienda también inquieta al grupo socialista: el Periodo Medio de Pago a Proveedores ha ascendido a 57 días, casi el doble del límite legal. Recuerdan además que el anterior Gobierno municipal dejó este indicador en 24,3 días, por lo que en dos años y medio de mandato del PP el retraso en los pagos se habría incrementado en 33 días. “Una señal de alarma sobre el estado real de las cuentas”, apuntan.

Ante estos números, el PSOE critica el gasto en publicidad y propaganda del Ayuntamiento, que ya rozaba los 6,5 millones de euros en septiembre. “Mientras se tarda en pagar a quienes ayudan a sostener los servicios esenciales, Pilar Miranda prioriza las fotos y los titulares”, ha afirmado Baluffo, quien acusa a la alcaldesa de mantener una “campaña permanente”.

Los socialistas han recordado que Huelva ya sufrió en el pasado una situación de “ruina económica” tras dos décadas de gobiernos del PP, con una deuda que alcanzó los 400 millones de euros y que obligó a un rescate estatal. “No queremos que la ciudad vuelva a transitar ese camino”, ha advertido el portavoz.

El PSOE ha denunciado además un hecho que considera “de extrema gravedad”: la declaración como no disponibles de casi 1,5 millones de euros previstos para pagar nóminas municipales. Según los socialistas, el propio informe de Intervención alerta de que el Gobierno local “infló los ingresos” del presupuesto con previsiones irreales. “La pregunta es clara: ¿de dónde saldrá ahora el dinero para garantizar los sueldos? ¿Qué partidas se van a recortar?”, ha cuestionado Baluffo.

A juicio del Grupo Municipal Socialista, esta situación es el resultado de “presupuestos inflados, discursos triunfalistas y una gestión más centrada en la propaganda que en la solvencia”. Por ello, exigen explicaciones detalladas sobre el retraso en los pagos, el aumento de la deuda comercial y el crecimiento del gasto en comunicación institucional.

El PSOE ha concluido asegurando que fiscalizará “cada euro y cada decisión económica” del equipo de Gobierno para evitar que Huelva vuelva a acercarse “al borde del colapso financiero”. “Esto no va de siglas, va del futuro de la ciudad”, han sentenciado.