El PP exige al Gobierno que rectifique el deslinde de Doñana en una Proposición No de Ley

El presidente del PP de Huelva y parlamentario andaluz, Manuel Andrés González, ha mostrado su firme rechazo a la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de aprobar el deslinde que afecta a la marisma del Parque Nacional de Doñana, calificándola de “ataque directo” a la autonomía de Andalucía y a la conservación real del entorno. González ha denunciado que el gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero actúa de forma “completamente ilógica” y en contra de los datos científicos que respaldan la protección de la marisma.

En este contexto, el Grupo Popular ha registrado una Proposición No de Ley que se debatirá este miércoles en el Parlamento de Andalucía, con el objetivo de exigir al Gobierno central que “rectifique en sus pretensiones” sobre el deslinde. González ha asegurado que los parlamentarios del PSOE tendrán una “oportunidad única de defender Doñana y Huelva o de alinearse con las órdenes de Pedro Sánchez”.

El dirigente popular ha subrayado que “jamás la marisma de Doñana ha sido una marisma mareal ni inundada por agua de mar”, calificando de “aberración científica y ambiental” la intención de declarar que la laguna es de agua salada. Asimismo, ha recordado que el PP ya ha registrado diversas preguntas por escrito tanto en el Congreso como en el Senado y que los diputados onubenses impulsarán todas las iniciativas parlamentarias necesarias para impedir que el deslinde se lleve a cabo.

El proyecto de deslinde también ha generado rechazo entre los ayuntamientos afectados, especialmente en Almonte e Hinojos. En este último municipio, la alcaldesa Joaquina del Valle convocó una manifestación el pasado sábado que contó con una gran participación, evidenciando la oposición ciudadana a la medida.

Con la Proposición No de Ley en el Parlamento andaluz, el PP busca presionar al Gobierno central para garantizar la protección del Parque Nacional de Doñana y preservar la integridad de uno de los ecosistemas más emblemáticos de Andalucía y España.