VOX reclama una moratoria para evitar que la nueva ordenanza de veladores perjudique al empleo y a la economía local

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Huelva ha solicitado al equipo de Gobierno la implantación de una moratoria en la aplicación de la nueva Ordenanza de Terrazas y Veladores, al considerar que numerosos establecimientos encuentran dificultades para adecuarse a tiempo a los requisitos exigidos.

El portavoz municipal, Wenceslao Font, ha explicado que el propósito de esta petición es “conocer primero el grado de necesidad que van a tener nuestros hosteleros y los cambios que se verán obligados a asumir, para que la ordenanza afecte lo menos posible a la economía local y a los puestos de trabajo que están en riesgo”.

La normativa, que comenzará a aplicarse a mediados de diciembre, introduce un nuevo marco regulador para la ocupación de la vía pública mediante terrazas y elementos anexos. Sin embargo, Font advierte de que “son muy pocos los negocios —de casi 500 existentes— que han podido regularizarse ante esta nueva situación”. Aunque el Ayuntamiento ha anunciado que no tramitará denuncias hasta después de Navidad, el portavoz alerta de que, una vez superadas estas fechas, “la Policía Local comenzará a sancionar y a prohibir una parte fundamental para la subsistencia de muchos establecimientos”.

VOX considera que el escenario actual “pone en riesgo la economía local, muchos puestos de trabajo y también el modo de esparcimiento de miles de onubenses que disfrutan a diario de estos espacios al aire libre”.

Seguridad vial: reubicación de contenedores en puntos conflictivos

En el pleno de este viernes, la formación también pedirá al equipo de Gobierno un estudio detallado para identificar contenedores de basura cuya ubicación cerca de cruces pueda generar riesgos de visibilidad para conductores y peatones, con el fin de reubicarlos estratégicamente.

VOX señala que esta problemática es habitual en la ciudad y menciona puntos como la calle Ruiz de Alda con Gran Capitán o el Paseo de Buenos Aires con Doctor Plácido Bañuelos, donde vecinos han alertado de situaciones peligrosas.

Exigen medidas contra los gorrillas en Costa de la Luz

El grupo municipal vuelve asimismo a reclamar actuaciones específicas y continuadas frente a la presencia de gorrillas en diversas zonas del barrio de Costa de la Luz, un problema que —aseguran— afecta a la convivencia y genera sensación de inseguridad entre los vecinos. Reclaman intervenciones coordinadas entre Policía Local y Servicios Sociales, más allá de “parches puntuales”.

Diez años de ocupación en la Casita Blanca

Por último, VOX insiste en la necesidad de cumplir el acuerdo plenario adoptado hace dos años y resolver la ocupación ilegal que sufre la Casita Blanca desde hace una década. La formación recuerda que esta situación impide que el inmueble recupere su uso dotacional y reclama al equipo de Gobierno “pasar de las palabras a los hechos” para devolver este espacio a la ciudad.