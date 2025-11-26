Desde el PSOE piden a la Diputación una comisión de apoyo y un fondo de contingencias para municipios afectados por fenómenos climáticos

Desde el PSOE han anunciado que elevarán una moción por vía de urgencia en la Diputación Provincial de Huelva para la creación de una Comisión de Apoyo y un fondo de contingencias destinados a asistir a los municipios que sufran daños por fenómenos climatológicos adversos. La diputada provincial y alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín, explicó que la comisión estaría enfocada en atender a localidades declaradas como Zona Gravemente Afectada por emergencias de protección civil.

Martín recordó episodios recientes como la borrasca Bernard en 2023 y la borrasca Claudia, que provocaron daños materiales y la pérdida de vidas en localidades como Ayamonte, Isla Cristina, Bollullos y Gibraleón. La diputada destacó la vulnerabilidad de los municipios menores de 20.000 habitantes, señalando la necesidad de que la Diputación actúe como “ayuntamiento de ayuntamientos” y ofrezca un soporte real y efectivo.

La propuesta contempla no solo la reparación de infraestructuras, sino también garantizar la recuperación rápida de negocios, viviendas y servicios básicos, asegurando recursos inmediatos para los ayuntamientos afectados. Martín subrayó la urgencia de debatir la moción ante la cercanía de la aprobación de los presupuestos y el aumento en frecuencia e intensidad de los temporales, instando a la Diputación a asumir un compromiso real con los municipios gravemente afectados.