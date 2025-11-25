VOX propone convertir la Avenida de Andalucía en un gran espacio de ocio y convivencia en Huelva

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Huelva presentará en el próximo Pleno una propuesta para transformar diversos tramos infrautilizados de la zona peatonal central de la Avenida de Andalucía en espacios de esparcimiento y convivencia pensados para los vecinos.

Según el portavoz municipal, Wenceslao Font, la avenida “es una de las zonas que más ha crecido en los últimos años, con cientos de nuevas familias jóvenes que necesitan dotaciones públicas modernas”. Font criticó que el equipo de Gobierno haya permitido que la mediana peatonal permanezca “desaprovechada” cuando podría convertirse en un “auténtico pulmón social y recreativo”.

La propuesta de VOX incluye tres actuaciones principales:

Nueva zona infantil de gran tamaño, más completa que la existente, para atender a las familias jóvenes de la zona. Parque específico para perros, garantizando seguridad, higiene y convivencia. Equipamientos de calistenia para personas mayores, fomentando ejercicio saludable y envejecimiento activo.

Además, el grupo municipal solicita recuperar el templete de música para que pueda acoger conciertos, actividades culturales y eventos vecinales. Font destacó que esta actuación supondría “una mejora real de la calidad de vida de los residentes, además de dinamizar el comercio de la zona al aumentar el tránsito peatonal”.

La viceportavoz de VOX, María López, aprovechó la rueda de prensa para criticar los presupuestos municipales 2026 aprobados recientemente por el equipo de Gobierno del PP. Según López, “la ciudad no avanza como nos gustaría” y denunció “fiestas, gasto superfluo en autobombo y despilfarro”, asegurando que la confianza que otorgaron al equipo de Pilar Miranda “se ha desvanecido”.

VOX, que facilitó la investidura de Pilar Miranda mediante un acuerdo programático, recuerda que no forma parte del equipo de Gobierno ni gestiona delegaciones. Algunos puntos del acuerdo, como la oficina de asesoramiento antiokupa, ya se han implementado, aunque López asegura que “aún quedan demasiados por cumplir”.

Con esta iniciativa, VOX busca que la Avenida de Andalucía deje de ser un espacio infrautilizado y se convierta en un lugar vivo, funcional y pensado para el disfrute de todos los vecinos de Huelva.