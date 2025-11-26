El PSOE alerta de riesgos y problemas de inundaciones por el recorte del plan de poda en Huelva

El Grupo Municipal Socialista ha advertido de que la reducción del plan de poda del arbolado urbano en Huelva está generando riesgos para la seguridad de los ciudadanos y contribuyendo a inundaciones en distintas calles de la ciudad. Los socialistas han registrado una pregunta para que el equipo de Gobierno del Partido Popular ofrezca explicaciones en el pleno ordinario del viernes 28 de noviembre.

Según el PSOE, desde junio de 2023, tras la llegada de Pilar Miranda a la Alcaldía, se ha producido un retroceso en el mantenimiento del arbolado, con menor número de intervenciones y sin planificación eficaz. Esta situación ha derivado en caídas de ramas, atascos de arquetas y un evidente deterioro del patrimonio verde de la ciudad, especialmente durante temporales como la borrasca Claudia del 15 de noviembre, cuando la acumulación de restos vegetales agravó las inundaciones.

El grupo socialista subraya que, en contraste, el anterior gobierno del PSOE mantenía un Plan Anual de Poda con más de 12.000 intervenciones al año, siguiendo criterios técnicos y un calendario adaptado a cada especie, lo que permitía atender más de 30.000 ejemplares de arbolado en la ciudad. Los socialistas reprochan al equipo de Gobierno actual que sus “nuevos protocolos” no han evitado los problemas de seguridad y el riesgo ante lluvias y vientos intensos, y reclaman el restablecimiento de un plan de poda eficaz que garantice la seguridad ciudadana y el correcto mantenimiento del arbolado urbano.