VOX recrimina al PP su “ridículo” en el Pleno y acusa al equipo de Pilar Miranda de impulsar un PGOM “ideologizado”

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Huelva elevó este miércoles el tono tras las declaraciones del concejal de Urbanismo, Felipe Arias, a raíz del Pleno en el que el equipo de Gobierno no logró el apoyo necesario para sacar adelante el avance del PGOM. Su portavoz, Wenceslao Font, cargó contra el PP asegurando que “el ridículo que protagonizó este lunes no lo taparán mintiendo sobre nosotros”, al tiempo que recordó que los populares gobiernan la ciudad gracias al acuerdo de investidura firmado con su formación.

Font reprochó al equipo de Pilar Miranda que desconociera que el documento no necesitaba pasar por el Pleno y defendió la postura de VOX, que votó en contra por considerar que el planeamiento presentado es “un plan ideologizado que ahoga a las familias”. A su juicio, el PGOM impulsado por el PP “está marcado por los ODS y la Agenda 2030”, políticas que —según afirmó— “terminarán castigando a autónomos, comerciantes, agricultores e industria durante las próximas décadas”.

Frente a esa propuesta, el portavoz reclamó “un PGOM alternativo” centrado en generar empleo, atraer inversión y facilitar vivienda asequible a jóvenes y trabajadores. Subrayó que su modelo de ciudad pasa por “eliminar imposiciones ideológicas como las ZBE” y recuperar “la Huelva de siempre, con más vida y menos trabas”, al tiempo que reiteró que la mano tendida de su grupo “es para Huelva, no para el Partido Popular”.

El debate derivó también hacia los presupuestos municipales aprobados en solitario por el PP, circunstancia facilitada —según señaló la viceportavoz de VOX, María López Zambrano— por la “sorprendente ausencia de dos concejales del PSOE en el Pleno más importante del año”. López Zambrano justificó el voto negativo de su grupo asegurando que las cuentas están “infladas de propaganda y de partidas ideológicas”, que priorizan “la imagen personal de la alcaldesa” y que mantienen subidas de tasas e impuestos que “asfixian a comerciantes y familias”.

La edil criticó que el presupuesto continúe financiando “chiringuitos como la FAMP, la FEMP o el FAMSI”, así como actuaciones de Memoria Democrática o la Oficina de Atención de Arraigo Social, partidas que calificó como “ajenas a las necesidades reales de la ciudad”. Por ello, advirtió que “con VOX no hay cheque en blanco ni lo habrá”, anunciando que fiscalizarán “cada euro” para impedir que el equipo de Gobierno “avance sin control” en su gestión.