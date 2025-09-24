VOX reclama a Moreno Bonilla el pago inmediato de las ayudas a los agricultores del Condado de Huelva

El portavoz de VOX en Andalucía, Manuel Gavira, ha exigido este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, que anticipe las ayudas comprometidas junto al Gobierno central para los agricultores del Condado de Huelva y que “cobren de una vez por todas”.

Gavira ha anunciado el registro en el Parlamento andaluz de una Proposición No de Ley (PNL) en defensa de los agricultores de la Corona Norte de Doñana, en la que se recogen las demandas de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva. Según el portavoz, “los agricultores se han sacrificado y han dejado de cultivar, pero las ayudas no llegan y la convocatoria del Ministerio, además de tardía, es insuficiente, porque deja fuera a dos tercios de la zona afectada”.

El dirigente de VOX ha recordado que la plataforma ya instó a los grupos parlamentarios a respaldar que 1.200 hectáreas se incluyeran en el proceso de renaturalización previsto en el plan especial. En este sentido, subrayó que su grupo fue “el primero en presentar en la anterior legislatura una PNL en defensa de los agricultores” y recalcó que “VOX siempre va de la mano de los agricultores, somos su correa de transmisión”.

Asimismo, Gavira ha reclamado la ejecución de infraestructuras hidráulicas pendientes en la provincia de Huelva, como el canal de Trigueros y la presa de Alcolea: “Los agricultores lo que pedían era agua para poder trabajar, y para eso son necesarias estas obras”.