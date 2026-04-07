VOX reclama en la Diputación más medidas contra incendios y la protección de la estación de Huelva-Término

El Grupo Provincial VOX en la Diputación de Huelva defenderá en el Pleno de abril una serie de iniciativas centradas en la prevención de incendios forestales y en la protección del patrimonio histórico, con especial atención a la antigua estación de Huelva-Término.

El diputado provincial Miguel Ángel Sánchez Cuéllar ha advertido de la vulnerabilidad de la provincia ante los incendios, recordando que más del 30% del territorio está protegido y que en los últimos años se han registrado numerosos siniestros con miles de hectáreas afectadas. En este sentido, ha insistido en la necesidad de actuar con antelación y no solo cuando el fuego ya se ha declarado.

La moción plantea, entre otras medidas, que la Junta de Andalucía ejecute en plazo todas las labores preventivas, reforzar los trabajos forestales como desbroces, podas y cortafuegos, evitar que queden partidas sin ejecutar y que la Diputación actúe con la máxima diligencia dentro de sus competencias.

Sánchez Cuéllar ha subrayado que “la prevención no es una opción, es una obligación”, defendiendo una planificación eficaz para evitar que cada verano se repitan situaciones similares.

Por otro lado, VOX también llevará al Pleno una iniciativa para proteger la antigua estación de Huelva-Término, un edificio con más de un siglo de historia que, según el grupo, presenta un notable deterioro y una situación de incertidumbre respecto a su futuro.

La propuesta incluye instar a su declaración como Bien de Interés Cultural, exigir mayor transparencia sobre las actuaciones previstas y garantizar que cualquier intervención respete su valor histórico y arquitectónico.

Desde VOX defienden que ambas iniciativas responden a la necesidad de proteger tanto el entorno natural como el patrimonio de la provincia, apostando por una actuación coordinada de las administraciones.