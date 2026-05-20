VOX reclama acelerar la rehabilitación de las viviendas de La Navidad tras más de 15 años de espera

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Huelva ha exigido al equipo de Gobierno municipal que culmine “de una vez” la rehabilitación integral de las viviendas de la barriada de La Navidad para que los inquilinos puedan regresar a sus casas tras más de quince años de espera.

El portavoz municipal de la formación, Wenceslao Font, ha denunciado la situación que viven los vecinos afectados, recordando que el Ayuntamiento anunció ya en 2010 el inicio de un proceso de rehabilitación que, según critica VOX, nunca ha llegado a completarse.

Font ha asegurado que durante este tiempo “los inquilinos han sufrido un auténtico calvario” viendo cómo las viviendas se deterioraban progresivamente mientras los distintos gobiernos municipales no terminaban de ejecutar las reformas necesarias.

Durante el pasado año, el Ayuntamiento puso en marcha un proyecto centrado inicialmente en la reparación de cubiertas en varias viviendas de las calles Nochebuena y Real de la Feria, comprometiéndose con los vecinos a que podrían volver a ocuparlas en un plazo aproximado de seis meses.

Sin embargo, desde VOX recuerdan que ya advirtieron en el pleno del mes de octubre que la actuación debía ser “más ambiciosa”, ya que, según trasladaban los propios vecinos, no solo existían problemas en los tejados, sino también importantes deficiencias estructurales y en el estado de las paredes.

La formación asegura ahora que, una vez superado el plazo inicialmente anunciado por el Ayuntamiento, las viviendas siguen sin reunir las condiciones de habitabilidad necesarias y que los propios inquilinos habrían conocido a través de los profesionales de la obra que los trabajos podrían prolongarse “al menos un año más”.

Ante esta situación, VOX llevará el asunto al próximo pleno municipal para pedir explicaciones al equipo de Gobierno sobre la fecha real de finalización de la rehabilitación y sobre cuándo podrán regresar definitivamente los vecinos a sus viviendas.

Desde la formación insisten en que la situación afecta a familias que llevan demasiados años esperando una solución definitiva para unas viviendas que consideran fundamentales para la dignidad y estabilidad de los residentes de la barriada.