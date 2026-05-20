El PSOE de Almonte tacha de “cacicada” el pleno convocado por Paco Bella en plena Romería del Rocío

El PSOE de Almonte ha cargado duramente contra la decisión del alcalde de Almonte, Paco Bella, de convocar un pleno extraordinario para el próximo jueves a las 8.00 horas, en plena celebración de la Romería de El Rocío.

Los socialistas califican la convocatoria como una “cacicada sin precedentes” y consideran que supone “la mayor falta de respeto institucional y a las tradiciones” del municipio al celebrarse coincidiendo con los días centrales de la romería y justo después de la llegada de la Hermandad Matriz de Almonte a la aldea.

Desde el grupo municipal socialista aseguran que históricamente ha existido en el municipio una especie de “norma no escrita” por la que la actividad política se paraliza durante el Rocío como muestra de respeto al carácter religioso y tradicional de la celebración.

En este sentido, recuerdan que incluso en campañas electorales anteriores se han adelantado actos políticos o evitado acciones propagandísticas para no interferir con el ambiente rociero.

Según explica el PSOE, el origen de esta situación se encuentra en el último pleno ordinario celebrado el pasado viernes, donde el equipo de gobierno vio rechazadas dos de las tres ordenanzas relacionadas con la implantación de la zona azul en Matalascañas.

Los socialistas sostienen que, ante la previsión de que también fuera rechazada la ordenanza fiscal vinculada al estacionamiento regulado, el alcalde suspendió la sesión alegando un problema de salud de uno de sus concejales.

Ahora, el PSOE considera que la convocatoria urgente del nuevo pleno durante la romería responde a una “estrategia deliberada” para intentar sacar adelante la ordenanza aprovechando la ausencia de varios concejales que estarán desplazados durante esos días.

Desde la oposición también advierten de posibles “indicios de nulidad” en la convocatoria y critican que el gobierno municipal quiera aprobar “por la puerta de atrás” una medida que, aseguran, ya ha sido rechazada tanto por la oposición como por buena parte de la ciudadanía.

Para los socialistas, el trasfondo de esta decisión es el intento del alcalde de desbloquear el contrato vinculado a la zona azul de Matalascañas, un asunto que continúa generando una fuerte controversia política y social en el municipio.

“El afán por sacar adelante este contrato millonario ha llevado al alcalde a cruzar líneas rojas”, señalan desde el grupo socialista, que insiste en que nunca antes se había convocado un pleno extraordinario durante la Romería del Rocío.