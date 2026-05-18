González destaca el “liderazgo” del PP en Huelva tras su victoria en las andaluzas

El presidente del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés González, ha valorado los resultados de las elecciones andaluzas asegurando que el PP “consolida su liderazgo” en la provincia tras lograr una “victoria contundente e histórica” en los comicios autonómicos.

González ha destacado que el Partido Popular ha rozado los 100.000 votos en la provincia y ha ampliado su ventaja sobre el PSOE hasta superar los 38.400 sufragios de diferencia, unos datos que, según ha señalado, “confirman que el PP es desde hace años la fuerza política con mayor respaldo entre los onubenses”.

El dirigente popular ha subrayado además que la formación ha incrementado en unos 9.000 votos sus resultados respecto a las elecciones autonómicas de 2022, reforzando así su crecimiento electoral en la provincia.

“Los ciudadanos respaldan mayoritariamente la forma de gobernar basada en el diálogo y la buena gestión de Juanma Moreno”, ha afirmado González, quien ha incidido en que el PP aventaja en más de 15 puntos al PSOE y en más de 25 puntos a Vox en la provincia de Huelva.

El presidente provincial del PP ha definido además el resultado como “una victoria territorial histórica”, destacando que los populares han sido la fuerza más votada en 48 municipios onubenses, lo que representa aproximadamente el 60 % del total de localidades de la provincia.

Entre los municipios donde el PP logró imponerse, González ha citado ciudades como Huelva, Lepe, Isla Cristina, Cartaya, Moguer, Aljaraque, Punta Umbría, Palos de la Frontera, Valverde del Camino, Bollullos Par del Condado, Almonte o La Palma del Condado.

Asimismo, ha resaltado que el respaldo al Partido Popular también se ha extendido a pequeños municipios de la provincia como Castaño del Robledo o Cumbres del Medio, asegurando que el partido “ha llegado a todos los rincones de la provincia”.

En clave autonómica, González ha señalado que la victoria del PP en las ocho provincias andaluzas demuestra que “el proyecto político de Juanma Moreno sigue siendo el referente para la mayoría de los andaluces”, destacando además que el Partido Popular ha obtenido en Andalucía cerca de 150.000 votos más que en las anteriores elecciones autonómicas.