El PP gana las elecciones andaluzas pero necesitará pactar con VOX

El Partido Popular ha ganado las elecciones andaluzas de este 17 de mayo, aunque no logra alcanzar la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico y necesitará el apoyo de VOX para garantizar la gobernabilidad de Andalucía.

Con el escrutinio prácticamente finalizado, los populares se quedan a solo dos escaños de la mayoría absoluta, fijada en 55 diputados, en una noche electoral en la que, pese a la victoria, el PP pierde cinco representantes respecto a las elecciones autonómicas de 2022.

El PSOE firma por su parte el peor resultado de su historia en Andalucía, consolidando una fuerte caída electoral en una comunidad históricamente vinculada al socialismo andaluz.

VOX vuelve a convertirse en una pieza clave para la formación de gobierno al mantener una representación decisiva en el Parlamento andaluz, mientras que Adelante Andalucía protagoniza una de las grandes sorpresas de la noche electoral al crecer hasta alcanzar ocho parlamentarios.

El Partido Popular ha logrado además imponerse en las ocho provincias andaluzas, consolidando su dominio territorial en la comunidad autónoma en una jornada marcada por el incremento de la participación respecto a las anteriores elecciones andaluzas.