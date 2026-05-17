El PP sostiene su triunfo en Huelva apoyado en el voto de sus grandes bastiones

La provincia de Huelva ha vuelto a dejar un mapa electoral claramente dividido por territorios tras las elecciones andaluzas del 17 de mayo. El Partido Popular se ha impuesto nuevamente en buena parte de la costa onubense y en numerosos municipios de la Sierra occidental, consolidando su dominio provincial pese a perder un escaño respecto a 2022.

Los populares logran finalmente cinco diputados en el Parlamento andaluz por la circunscripción onubense, frente a los tres del PSOE, los dos obtenidos por VOX y el representante conseguido por Adelante Andalucía.

Mientras tanto, el PSOE mantiene su fortaleza en comarcas históricamente socialistas como el Andévalo, la Cuenca Minera y parte de la Sierra, donde continúa siendo la fuerza más votada en numerosos municipios del interior de la provincia.

El resultado deja un reparto más fragmentado que en 2022, cuando el PP obtuvo seis escaños, el PSOE logró cuatro y VOX consiguió uno. En esta ocasión, la irrupción de Adelante Andalucía y el crecimiento de VOX modifican el equilibrio parlamentario en Huelva.

La jornada electoral ha estado marcada además por un importante aumento de la participación respecto a las anteriores autonómicas, especialmente en numerosos municipios de la provincia.