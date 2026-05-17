Los líderes provinciales mejoran en casa sus resultados de las andaluzas

Las elecciones andaluzas también han dejado una curiosa lectura local en la provincia de Huelva: el comportamiento electoral de los principales líderes políticos en sus municipios de referencia. En la mayoría de casos, los candidatos mejoraron claramente sus resultados provinciales cuando las urnas hablaron en casa.

La gran vencedora en este apartado fue Loles López. La dirigente popular logró alrededor del 40 por ciento de los votos tanto en Valverde del Camino, su municipio, como en el conjunto de la provincia, consolidando además el dominio del Partido Popular en buena parte del territorio onubense.

Más complicada fue la noche para María Márquez. La candidata socialista, que ejerció su derecho al voto en Huelvacapital, obtuvo un 25 por ciento de respaldo en el conjunto provincial. Sin embargo, en su municipio, San Juan del Puerto, el PSOE mejoró hasta el 32 por ciento de los votos, aunque en ninguno de los dos casos consiguió ser la fuerza más votada.

Por su parte, Rafael Segovia, candidato de VOX, votó en Punta Umbría, pese a desarrollar gran parte de su actividad política en la capital onubense. Allí logró prácticamente el mismo resultado que en el conjunto de la provincia: un 15 por ciento de los votos.

Uno de los casos más llamativos fue el de José Antonio Cabrera. La formación Huelva Existe no alcanzó el uno por ciento de los votos en la provincia, pero en Rociana del Condado, localidad vinculada a Cabrera, la candidatura rozó el 15 por ciento de respaldo, multiplicando ampliamente sus resultados provinciales.

Los datos dejan una fotografía muy ligada al arraigo local de los candidatos y al peso que sigue teniendo el componente municipal en unas elecciones autonómicas marcadas por el dominio del PP en la provincia de Huelva.