Empate absoluto entre PP y PSOE en El Cerro de Andévalo

La noche electoral ha dejado una de sus imágenes más llamativas en El Cerro de Andévalo. El Partido Popular y el PSOE han terminado completamente empatados tras el escrutinio final de las elecciones andaluzas en el municipio andevaleño.

Ambas formaciones han obtenido exactamente 407 votos, lo que representa el 35,05 por ciento del total en cada caso, en un resultado prácticamente inédito y que refleja la enorme igualdad política vivida en esta localidad onubense.

Por detrás de PP y PSOE se sitúa Por Andalucía, con 123 votos y el 10,59 por ciento, mientras que Adelante Andalucía logra 87 votos y el 7,49 por ciento. VOX, por su parte, obtiene 85 papeletas y alcanza el 7,32 por ciento.

El empate de El Cerro de Andévalo se convierte así en una de las grandes curiosidades de la jornada electoral en la provincia de Huelva, en una noche marcada por la fuerte polarización entre populares y socialistas en numerosos municipios onubenses.