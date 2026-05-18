Rosal y San Silvestre: dos pueblos, dos mapas políticos opuestos en la provincia de Huelva

Las elecciones andaluzas del 17 de mayo han dejado en la provincia de Huelva dos municipios convertidos en símbolo de los extremos políticos del mapa electoral onubense. Mientras Rosal de la Frontera se ha consolidado como el gran feudo del Partido Popular en la provincia, San Silvestre de Guzmán ha vuelto a demostrar la fortaleza histórica del PSOE-A en algunas zonas del Andévalo.

Rosal de la Frontera ha registrado el resultado más contundente para los populares en toda la provincia. El PP obtuvo el 58,06% de los votos, muy por delante del PSOE, que se quedó en el 19,90%. Una diferencia de casi 40 puntos que refleja el enorme respaldo conseguido por los populares en esta localidad fronteriza.

El dato llama especialmente la atención porque Rosal ha sido tradicionalmente un municipio con alternancia política, aunque en los últimos años el voto conservador ha ido creciendo de manera notable, especialmente en elecciones autonómicas y europeas.

En contraste, San Silvestre de Guzmán se convirtió en el principal bastión socialista de la provincia. Allí, el PSOE alcanzó el 53,65% de los votos, el porcentaje más alto logrado por los socialistas en toda Huelva durante estas elecciones.

El municipio andevaleño volvió a responder con un apoyo masivo al voto socialista en una jornada marcada por la preocupación sobre la sanidad pública, la despoblación y los servicios básicos en el interior de la provincia.

Más allá de los números, ambos municipios reflejan dos realidades muy distintas dentro de Huelva. Rosal de la Frontera, muy vinculada históricamente a la frontera portuguesa y a sectores como el comercio o el transporte, ha experimentado un importante giro hacia el voto conservador en los últimos ciclos electorales.

San Silvestre de Guzmán, por su parte, mantiene una fuerte tradición de voto progresista ligada al arraigo histórico del socialismo en muchos pueblos del Andévalo y la Cuenca Minera.

Las diferencias también evidencian la fragmentación política de la provincia, donde el mapa electoral combina municipios claramente inclinados hacia un bloque ideológico con otros mucho más igualados.

En estas elecciones, el PP ha logrado consolidarse como primera fuerza en buena parte de la costa y áreas urbanas, mientras el PSOE mantiene importantes bolsas de resistencia en municipios del interior.

Rosal y San Silvestre representan así las dos caras más extremas de una misma provincia que volvió a votar de forma muy diversa según el territorio, la edad de la población y las preocupaciones locales de cada comarca.