Huelva Existe reclama más de 500 guardias civiles para reforzar la seguridad en la provincia

Huelva Existe ha reclamado al Gobierno central un refuerzo “urgente” de efectivos de la Guardia Civil destinados tanto a la Comandancia de Huelva como a las distintas capitanías repartidas por la provincia.

La formación política asegura que actualmente existe un déficit superior a los 500 agentes, una situación que considera “insostenible” y que, según denuncia, está afectando a la seguridad en municipios, zonas rurales y especialmente en la costa onubense.

Desde Huelva Existe también han exigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que incremente los recursos materiales y técnicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para hacer frente al narcotráfico que opera en el litoral de la provincia.

La formación considera necesario dotar a los agentes de “medios, mecanismos y herramientas adecuadas” que permitan actuar de manera “segura, eficaz y contundente” frente a las redes dedicadas al tráfico de drogas.

En este sentido, Huelva Existe advierte del crecimiento de la actividad vinculada al narcotráfico en las costas atlánticas andaluzas y denuncia que la provincia continúa sufriendo una falta de atención por parte de las instituciones estatales.

“No podemos permitir que el Atlántico se convierta en una autopista de la droga mientras Huelva sigue siendo olvidada por las instituciones del Estado”, señalan desde la formación.

El partido asegura que continuará defendiendo medidas orientadas a reforzar la seguridad y los recursos públicos en la provincia, insistiendo en la necesidad de una mayor presencia policial y de una respuesta más contundente frente al crimen organizado en el litoral onubense.