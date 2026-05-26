VOX pide más medios para la Guardia Civil y una Medalla de la Ciudad al Servicio Marítimo

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Huelva defenderá en el pleno de este viernes una propuesta para reclamar más medios, protección y respaldo institucional a la Guardia Civil frente al narcotráfico y la criminalidad organizada.

La iniciativa llega tras el fallecimiento el pasado 8 de mayo de dos agentes de la Comandancia de Huelva durante un operativo contra el narcotráfico a unas 80 millas náuticas de la costa onubense, en el que además otros dos guardias civiles resultaron heridos.

La viceportavoz de VOX en el Consistorio, María López, aseguró que este suceso refleja “la extrema peligrosidad” a la que se enfrentan los agentes que luchan contra organizaciones criminales “cada vez más violentas y mejor equipadas”.

La propuesta insta al Gobierno central a aumentar los medios humanos y materiales destinados a la Guardia Civil, incluyendo embarcaciones, vehículos, sistemas de comunicación, equipos de protección, armamento y tecnología especializada para combatir el narcotráfico “en condiciones de eficacia y seguridad”.

VOX reclama además reformas legales que refuercen la protección jurídica de los agentes, el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo y la equiparación salarial efectiva con otros cuerpos policiales.

La moción también exige evitar el cierre o desmantelamiento de las casas cuartel de la provincia de Huelva, al considerar que desempeñan un papel esencial en la seguridad y en la presencia del Estado en municipios rurales.

Por último, la iniciativa propone que el Ayuntamiento conceda la Medalla de la Ciudad, con carácter colectivo, al Servicio Marítimo de la Guardia Civil en reconocimiento a su labor contra el narcotráfico y como homenaje a los dos agentes fallecidos en acto de servicio.