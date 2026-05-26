El PSOE elevará a pleno la exigencia de climatizar las aulas públicas de Huelva

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huelva defenderá en el pleno del próximo viernes una moción para exigir a la Junta de Andalucía el cumplimiento urgente de la Ley de Bioclimatización de los centros educativos andaluces y acabar con las altas temperaturas que soportan alumnado y profesorado en las aulas públicas.

La iniciativa denuncia que, cinco años después de la aprobación de esta normativa por unanimidad, el Gobierno andaluz sigue sin desarrollar un plan efectivo que garantice unas condiciones térmicas adecuadas en colegios e institutos.

Desde el PSOE critican especialmente el programa ‘Mejora tu centro’ impulsado recientemente por la Junta, al que califican de “seudoplan” por considerarlo insuficiente y alejado de las necesidades reales de la comunidad educativa.

Los socialistas consideran que el Ejecutivo andaluz está optando por “parches temporales” y actuaciones menores que no solucionan el problema estructural del calor en las aulas. Además, reprochan a la Junta que traslade a los propios centros educativos la gestión administrativa y los procesos de contratación de las actuaciones.

La moción recuerda que la Ley de Bioclimatización contempla medidas sostenibles como refrigeración adiabática, ventilación cruzada, sombreado natural, placas fotovoltaicas o mejoras de aislamiento térmico. Sin embargo, según expone el PSOE, solo unos 400 centros educativos de los más de 7.000 existentes en Andalucía cuentan actualmente con sistemas de protección frente a las altas temperaturas.

El Grupo Municipal Socialista defenderá en el pleno la necesidad de poner en marcha un plan plurianual con financiación suficiente, calendario público y criterios transparentes para climatizar los centros educativos públicos andaluces.

Además de esta iniciativa, el PSOE presentará también otra moción en defensa de la igualdad y la cohesión social frente a los discursos de odio y exclusión.

En ella, los socialistas reivindican los avances sociales logrados en los últimos años y rechazan “cualquier intento de dividir a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda”, criticando las políticas impulsadas por PP y Vox en distintos territorios.

La propuesta apuesta además por políticas de integración, convivencia e igualdad y defiende “una España abierta, diversa y cohesionada” frente a los discursos excluyentes.