VOX reclama al Ayuntamiento “apoyo real” para garantizar la viabilidad de la Plaza de Toros de La Merced

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Huelva ha exigido al equipo de Gobierno “voluntad real” para respaldar a la empresa gestora de la Plaza de Toros de La Merced y facilitar su viabilidad económica mediante la eliminación de obstáculos administrativos.

El portavoz de la formación, Wenceslao Font, ha denunciado las “trabas burocráticas” que, a su juicio, están frenando la diversificación de usos del recinto, especialmente en lo relativo a la organización de eventos culturales fuera del periodo de las Fiestas Colombinas.

Font ha defendido que la tauromaquia forma parte de la identidad cultural de Huelva, destacando el papel de la Plaza de Toros de La Merced como referencia dentro del calendario taurino nacional. No obstante, ha advertido de que la concentración de la actividad en unos pocos días al año dificulta la rentabilidad del espacio.

En este sentido, ha subrayado que el mantenimiento de la plaza implica elevados costes fijos —como conservación, seguridad, personal o seguros—, mientras que los ingresos dependen en gran medida de una única feria anual, lo que compromete su sostenibilidad económica.

Desde VOX consideran que la diversificación de usos es “una necesidad” para garantizar la continuidad del recinto y convertirlo en un espacio activo durante todo el año. En esta línea, han señalado que otras plazas de toros en España ya acogen conciertos, festivales y espectáculos culturales que amplían su utilidad y generan actividad económica.

Sin embargo, el grupo municipal sostiene que la empresa gestora de La Merced se encuentra con limitaciones administrativas que dificultan la puesta en marcha de este tipo de iniciativas, lo que consideran un freno para el desarrollo cultural y económico de la ciudad.

Para el portavoz de VOX, no se trata únicamente de una cuestión empresarial, sino de aprovechar al máximo una infraestructura emblemática con potencial para desempeñar un papel más relevante en la vida social y cultural de Huelva.