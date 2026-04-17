VOX reclama una actuación urgente para evitar el deterioro de Villa Rosa

El portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Huelva, Wenceslao Font, ha instado al Consistorio a intervenir de forma inmediata para frenar el deterioro de Villa Rosa, uno de los enclaves patrimoniales más representativos de la ciudad.

Desde VOX han denunciado la falta de actuaciones ante el estado del inmueble, señalando que presenta grietas, desprendimientos y daños estructurales, además del reciente derrumbe de uno de sus muros laterales, lo que, a su juicio, evidencia una situación límite.

El portavoz ha criticado tanto al actual equipo de Gobierno como a anteriores ejecutivos municipales, asegurando que “ni el PSOE cuando gobernaba ni el PP ahora han revertido esta situación”, y ha advertido de la pérdida de un espacio vinculado a la historia y la identidad de Huelva.

Asimismo, ha subrayado la importancia del entorno del Conquero como uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad, denunciando que su estado actual refleja una falta de gestión en materia de conservación del patrimonio.

VOX ha reclamado al Ayuntamiento que aclare qué medidas está adoptando para evitar la desaparición de Villa Rosa y ha insistido en la necesidad de una intervención urgente que garantice la preservación de este enclave.