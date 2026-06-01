El PSOE reclama acelerar ‘Tu Diputación Invierte’ y proteger la antigua estación de Huelva

El Grupo Socialista en la Diputación de Huelva defenderá en el próximo pleno dos iniciativas centradas en la ejecución de inversiones municipales y en la protección del patrimonio histórico de la capital. Así lo ha anunciado este lunes el portavoz socialista, Rubén Rodríguez, quien ha reclamado una mayor agilidad en la puesta en marcha de los proyectos incluidos en el programa ‘Tu Diputación Invierte’ y ha pedido culminar la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de la antigua estación de tren de Huelva.

En relación con el programa de inversiones, Rodríguez ha recordado que fue presentado en noviembre de 2024 con una dotación de 23 millones de euros procedentes de la liquidación positiva de la Participación en los Tributos del Estado. Según ha señalado, muchos ayuntamientos continúan sin conocer el estado real de los proyectos que presentaron hace casi dos años.

El portavoz socialista ha lamentado que “la mayoría de los ayuntamientos siguen sin tener noticias concretas sobre la ejecución de las actuaciones solicitadas”, por lo que su grupo solicitará que la Diputación informe detalladamente sobre los municipios adheridos al programa y el grado de tramitación de cada proyecto. Además, pedirá la elaboración de un calendario con las fechas previstas para la redacción, licitación, ejecución y finalización de las actuaciones.

La segunda moción estará centrada en la antigua estación de tren de Huelva. El PSOE defenderá la continuidad del expediente para declarar el edificio como Bien de Interés Cultural, una iniciativa impulsada por los socialistas en 2023.

Rodríguez ha criticado que, tras el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Huelva, se planteara una rebaja del nivel de protección urbanística del inmueble. Asimismo, ha mostrado su preocupación por el proyecto impulsado por la Diputación para este espacio, asegurando que existen informes técnicos que advierten sobre la complejidad de la intervención y las dificultades jurídicas derivadas de su protección patrimonial.

La propuesta socialista incluye solicitar la culminación de la declaración BIC, la paralización de cualquier actuación que pueda afectar al edificio mientras no exista plena seguridad jurídica, la publicación de todos los informes relacionados con el proyecto y la creación de una comisión de seguimiento con participación de técnicos independientes, colectivos patrimonialistas y representantes políticos.

Además, el PSOE pedirá que la Diputación reafirme su compromiso con la conservación del patrimonio histórico de la provincia y garantice la protección de uno de los edificios más emblemáticos de la capital onubense.