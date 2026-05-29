Huelva Existe exige a la Junta la ampliación del IES Virgen del Socorro y la implantación del Bachillerato en Rociana

Huelva Existe ha reclamado a la Junta de Andalucía la ejecución inmediata de las obras de ampliación del IES Virgen del Socorro de Rociana del Condado, así como la implantación de las enseñanzas de Bachillerato en el centro educativo, dos actuaciones que, según denuncia la formación, fueron aprobadas hace años y continúan pendientes de materializarse.

Desde la organización recuerdan que la ampliación del instituto fue anunciada hace ya dos legislaturas y contemplaba una inversión de 2,6 millones de euros. Según señalan, incluso llegaron a realizarse los estudios previos necesarios para el desarrollo de las obras, pero siete años después el proyecto sigue sin ejecutarse.

Huelva Existe considera "incomprensible" la situación y acusa a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de mantener en el olvido una actuación que consideran fundamental para mejorar las infraestructuras educativas del municipio.

La formación también ha vuelto a reclamar la concesión de los estudios de Bachillerato en el IES Virgen del Socorro, una reivindicación histórica de Rociana del Condado que, según afirman, fue igualmente aprobada en su día sin que hasta ahora se haya hecho efectiva.

En este sentido, recuerdan que representantes del Partido Popular en la provincia acudieron años atrás a las puertas del centro educativo junto al actual alcalde y varios concejales cuando estaban en la oposición para anunciar públicamente el respaldo del Gobierno andaluz al proyecto de ampliación y a la implantación de los Bachilleratos.

Para Huelva Existe, la falta de avances supone una muestra de "desidia institucional" hacia la comunidad educativa rocianera. La formación considera que la situación afecta directamente a los jóvenes del municipio y reclama a la Junta que cumpla los compromisos adquiridos para evitar que los estudiantes tengan que desplazarse a otras localidades para continuar sus estudios.

La organización ha asegurado que continuará reivindicando tanto la ampliación del instituto como la implantación del Bachillerato, al entender que se trata de inversiones y servicios educativos necesarios para el desarrollo presente y futuro de Rociana del Condado.