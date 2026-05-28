El PSOE pide recuperar la app del Plan Tsunami y avances en el nuevo Parque de Bomberos de Huelva

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huelva llevará al próximo pleno ordinario dos iniciativas centradas en la seguridad y la protección ciudadana, entre ellas la desaparición de la aplicación móvil del Plan Tsunami de Huelva y la falta de avances del nuevo Parque Municipal de Bomberos.

El PSOE ha recordado que Huelva fue en 2022 la primera ciudad de España en disponer de un plan municipal de autoprotección ante el riesgo de tsunami, impulsado durante el anterior mandato municipal y desarrollado junto a bomberos, Protección Civil e investigadores de la Universidad de Huelva.

Los socialistas destacan que el proyecto incluía una aplicación móvil para alertas e información ciudadana, además de campañas divulgativas, simulacros y señalización de rutas de evacuación.

Sin embargo, el grupo municipal asegura que la aplicación dejó de estar operativa en 2024 y denuncia que desde entonces tampoco se han desarrollado nuevas campañas informativas o simulacros relacionados con este protocolo de emergencias.

Por ello, el PSOE preguntará al equipo de Gobierno por los motivos de la desaparición de la aplicación prevista para emitir alertas e información de autoprotección ante posibles tsunamis.

La segunda iniciativa estará centrada en la situación del futuro Parque Municipal de Bomberos, un proyecto que los socialistas consideran prioritario ante las deficiencias del actual parque ubicado en la avenida Pío XII.

El PSOE recuerda que durante el anterior mandato se impulsaron los trámites urbanísticos y la adquisición de una parcela de unos 10.000 metros cuadrados junto a la rotonda de los tanatorios para albergar las futuras instalaciones.

Los socialistas critican que desde la llegada al Gobierno municipal de Pilar Miranda no se hayan producido avances efectivos en el proyecto y aseguran que incluso han desaparecido las previsiones económicas vinculadas a esta infraestructura en los presupuestos municipales.

Por este motivo, el grupo socialista pedirá explicaciones sobre cuándo tiene previsto el Ayuntamiento licitar la redacción del proyecto y avanzar en la construcción del nuevo parque de bomberos.