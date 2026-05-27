El PSOE denuncia el estado “peligroso” de la plaza Puerto Moral tras una obra privada

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huelva ha denunciado el “abandono” y el estado “peligroso” en el que, según asegura, se encuentra actualmente la plaza Puerto Moral, en el barrio de Vistalegre, tras la finalización de una promoción privada de viviendas en la zona.

El PSOE llevará este asunto al próximo pleno municipal mediante una pregunta dirigida al equipo de Gobierno para reclamar actuaciones urgentes que permitan recuperar este espacio público.

Según los socialistas, después de más de dos años de obras y tras concluir los trabajos hace aproximadamente dos meses, la empresa constructora abandonó el entorno dejando “importantes destrozos” y una situación que consideran “absolutamente desoladora” para los vecinos.

Entre los desperfectos denunciados figuran farolas desmontadas y tiradas en el suelo, losetas rotas, zanjas abiertas, árboles arrancados, restos de hormigón y hierros metálicos sobresaliendo del terreno.

Desde el PSOE alertan de que la plaza supone actualmente “un riesgo evidente” para familias, menores y personas mayores que utilizan habitualmente este espacio público.

La formación también critica el deterioro de las zonas ajardinadas y parterres, donde aseguran que proliferan la maleza y la suciedad sin que se hayan llevado a cabo labores de mantenimiento o recuperación.

Para los socialistas resulta “incomprensible” que el Ayuntamiento no haya exigido todavía a la empresa promotora la reposición inmediata de la plaza ni haya intervenido para garantizar la seguridad de los vecinos.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista preguntará en el pleno qué medidas piensa adoptar el Consistorio para reclamar la recuperación integral y segura de la plaza Puerto Moral y devolver este espacio al uso normal de los vecinos de Vistalegre.