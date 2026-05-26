Huelva Existe denuncia el “colapso crónico” de las Urgencias del Juan Ramón Jiménez

Huelva Existe ha denunciado la situación de “colapso crónico” que, según asegura, atraviesa el servicio de Urgencias del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez tras las advertencias realizadas por el sindicato SATSE sobre la saturación del área.

La formación política ha mostrado su “profunda preocupación” después de que el sindicato alertara de la existencia de hasta 30 pacientes pendientes de ingreso por falta de camas hospitalarias.

Desde Huelva Existe consideran “inadmisible” que esta situación se haya convertido en una constante dentro del principal centro hospitalario de la provincia, afectando tanto a la atención sanitaria de los pacientes como a las condiciones laborales de los profesionales.

La organización sostiene que se trata de “un problema estructural” que la Junta de Andalucía “lleva demasiado tiempo ignorando” y advierte de que los pacientes llegan a esperar durante horas e incluso días para poder ser ingresados.

Además, ponen el foco en la falta de medios humanos y estructurales denunciada por SATSE, asegurando que incluso con la plantilla de enfermería completa las Urgencias continúan saturadas.

Para Huelva Existe, esta situación evidencia la necesidad de reforzar las plantillas sanitarias, ampliar recursos y replantear la gestión del hospital.

La formación también considera “muy preocupante” que la ocupación de camas destinadas a intervenciones quirúrgicas programadas esté limitando la capacidad de respuesta del servicio de Urgencias.

Entre las medidas que reclama a la Consejería de Salud y Consumo figuran un refuerzo urgente de personal sanitario, el incremento de camas hospitalarias disponibles, la ampliación de las infraestructuras de Urgencias y la puesta en marcha de un plan de gestión que garantice una atención “digna, segura y eficaz”.

Desde Huelva Existe concluyen que “la sanidad pública en Huelva no puede seguir funcionando al límite mientras la administración mira hacia otro lado”.