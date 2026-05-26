El PP destaca las ayudas de la Junta a las víctimas de Adamuz y denuncia el “aislamiento ferroviario” de Huelva

El presidente del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés González, ha valorado la “rapidez y responsabilidad” de la Junta de Andalucía tras la aprobación de las ayudas destinadas a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y sus familias.

González ha señalado que “es de justicia aliviar en la medida de lo posible la carga económica” de las personas afectadas por el siniestro y ha destacado que el Gobierno andaluz “actúa con rapidez y responsabilidad”.

Las ayudas aprobadas por la Junta oscilan entre los 16.828 euros y los 481 euros, mientras que las familias de las víctimas fallecidas percibirán 14.424 euros. Además, la administración autonómica pondrá en marcha un circuito extraordinario de atención sanitaria y salud mental para las personas lesionadas que continúan recibiendo tratamiento.

El dirigente popular aseguró que estas medidas contrastan con la actuación del Gobierno central, al que acusó de no ofrecer “explicaciones claras ni respuestas” tras el accidente ferroviario.

En este sentido, recordó que la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz ha vuelto a reclamar la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Por otro lado, Manuel Andrés González criticó duramente el nuevo corte ferroviario entre Huelva y Sevilla previsto entre el 29 de mayo y el 14 de junio por las obras de Adif.

El presidente provincial del PP denunció el “aislamiento ferroviario” que, a su juicio, vuelve a sufrir la provincia en plena temporada de verano y en un momento de importante actividad económica y llegada de visitantes.

Asimismo, acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de actuar con “falta de planificación, previsión y sensibilidad” hacia Huelva y aseguró que el cierre de la línea evidencia “el maltrato institucional y la falta de interés” del Ejecutivo central con la provincia.