El PP lleva al Pleno de la Diputación su apoyo a la Guardia Civil y a los servicios de Emergencias de Andalucía

El grupo popular en la Diputación Provincial de Huelva llevará al próximo pleno dos mociones de apoyo a la Guardia Civil y a los servicios de emergencias de Andalucía, tomando como referencia la reciente tragedia ferroviaria de Adamuz y la muerte de dos agentes en un operativo contra el narcotráfico frente a la costa onubense.

La portavoz del PP en la institución provincial, Rocío Moreno, ha defendido la necesidad de reforzar los medios humanos y materiales de la Guardia Civil en la provincia de Huelva ante el incremento de la presión del narcotráfico y la criminalidad organizada.

La moción popular reclama al Gobierno central que paralice cualquier reducción de operatividad o cierre de cuarteles en municipios de la provincia, además de exigir un aumento urgente de efectivos y la modernización de medios técnicos, vehículos y equipamientos de protección.

El PP también solicita el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo, equiparándola al resto de cuerpos policiales que ya cuentan con ese estatus.

Según Rocío Moreno, la falta de inversiones y de respaldo institucional está provocando “un deterioro” de la seguridad especialmente en el medio rural onubense.

La segunda moción presentada por el grupo popular está centrada en el reconocimiento institucional a los profesionales del servicio Emergencias 112 Andalucía y al conjunto de efectivos que participaron en el operativo desplegado tras el accidente ferroviario de Adamuz.

Los populares destacan la labor realizada por sanitarios, efectivos del 061, Guardia Civil, bomberos, Protección Civil y psicólogos de emergencias durante la tragedia ferroviaria.

Además, el PP critica las declaraciones realizadas por la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, sobre la gestión de la emergencia, asegurando que las acusaciones vertidas contra los servicios de emergencias “no se pueden consentir”.

La portavoz popular ha mostrado su confianza en que ambas mociones reciban el respaldo del resto de grupos políticos presentes en la Diputación Provincial de Huelva.