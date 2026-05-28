El PP destaca una inversión de 1,6 millones en educación en Riotinto desde 2019

El presidente del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés González, ha puesto en valor el compromiso del Gobierno andaluz con la educación pública en Minas de Riotinto, donde asegura que la Junta ha invertido 1,6 millones de euros en infraestructuras educativas durante los últimos siete años.

Entre las principales actuaciones destaca la inversión de 387.000 euros destinada a la cubierta del IES Cuenca Minera para solucionar problemas de impermeabilización y filtraciones.

Además, el dirigente popular señaló que en este mismo centro se han destinado más de medio millón de euros a la reforma y ampliación de espacios de Formación Profesional, así como más de 300.000 euros en actuaciones de bioclimatización y placas fotovoltaicas.

González subrayó también otras inversiones realizadas en la Cuenca Minera, como las actuaciones en el CEIP La Rábida y en el IES Vázquez Díaz, donde se han ejecutado mejoras relacionadas con impermeabilización, calefacción y accesibilidad.

El presidente del PP de Huelva afirmó que desde 2019 la Junta de Andalucía ha destinado más de 78 millones de euros a infraestructuras educativas en la provincia, calificando esta cifra como “una inversión histórica”.

Asimismo, defendió que el Gobierno de Juanma Moreno “demuestra con hechos” su apuesta por la educación pública a través de actuaciones concretas en los centros educativos onubenses.