El PP destaca la activación de las ayudas para la Corona Norte de Doñana

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado la aprobación por parte de la Junta de Andalucía de las bases reguladoras de las ayudas destinadas a agricultores y propietarios de terrenos agrarios y forestales de la Corona Norte de Doñana, una medida que considera un nuevo avance en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el sector.

Según ha señalado González, la decisión adoptada por el Gobierno andaluz supone un paso importante para hacer efectivas unas ayudas que forman parte del acuerdo alcanzado en 2023. El dirigente popular ha recordado que estas subvenciones tienen carácter complementario y dependen de que previamente el Gobierno de España resuelva las ayudas estatales dirigidas a los beneficiarios.

Por ello, el presidente provincial del PP ha reclamado al Ejecutivo central que acelere la tramitación de sus convocatorias para permitir que la Junta de Andalucía y la Diputación de Huelva puedan activar posteriormente sus aportaciones económicas.

González también ha puesto en valor la implicación de los agricultores durante todo el proceso y ha defendido que el acuerdo alcanzado hace tres años permitió abrir una vía de solución para las explotaciones afectadas en el entorno de Doñana.

Por otra parte, el dirigente popular ha destacado la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la convocatoria de ayudas destinadas a los afectados por el accidente ferroviario de Adamuz. Según ha explicado, las solicitudes podrán presentarse desde este martes.

Para González, ambas medidas reflejan el compromiso del Gobierno andaluz con los sectores y colectivos afectados, tanto en el ámbito agrario como en la atención a las personas perjudicadas por el siniestro ocurrido el pasado mes de marzo.