VOX rechaza los presupuestos de la Diputación de Huelva por considerarlos “al servicio del PP y Moreno Bonilla”

El Grupo Provincial VOX en la Diputación de Huelva ha votado en contra de los presupuestos de 2026 presentados por el equipo de Gobierno del Partido Popular, alegando que se trata de unas cuentas “completamente alejadas de las necesidades reales de los municipios y de los onubenses”.

Miguel Ángel Sánchez Cuéllar, diputado provincial y portavoz de VOX, reconoció el trabajo de los técnicos de la institución, pero señaló que “lo que hoy se discute no es su labor, sino la terrible gestión del PP al frente de la Diputación”. Según el dirigente, los presupuestos “no dan respuesta a los problemas reales de los pueblos de Huelva”.

Entre sus críticas, Sánchez Cuéllar destacó el aumento de partidas consideradas “superfluas”, como comunicación, publicidad institucional, gastos de presidencia, protocolo y viajes, que en junio de 2025 ya habían superado lo presupuestado para todo el año. Además, denunció la utilización de la Diputación como “cajero automático de Moreno Bonilla”, financiando proyectos y competencias que corresponden a la Junta de Andalucía, como la subvención al Ayuntamiento de Lepe para el CHARE o los 10 millones destinados al “Pacto de Doñana”.

El portavoz también cuestionó la inversión en elementos decorativos, como esculturas para la ‘Ruta del Vino’, y criticó la falta de apoyo a eventos y entidades que aportan valor a la provincia, como el Real Club Recreativo de Tenis, en contraste con los fondos destinados a cooperación internacional y organizaciones como la FAMSI.

Sánchez Cuéllar concluyó asegurando que VOX votará en contra de estas cuentas porque representan “una tomadura de pelo para los onubenses” y reiteró su compromiso con presupuestos centrados en las necesidades municipales, la inversión útil y la eliminación del gasto político innecesario.