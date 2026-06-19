VOX propone una gran corrida onubense para el Día de la Provincia

VOX llevará al próximo Pleno de la Diputación de Huelva una propuesta para que el Día de la Provincia incorpore una corrida de toros protagonizada íntegramente por toreros y ganaderías onubenses. La iniciativa busca reforzar la presencia de la tauromaquia dentro de una de las celebraciones institucionales más importantes del calendario provincial.

La moción, presentada por el Grupo Provincial VOX Huelva, plantea que la Diputación asuma la organización de este festejo como parte de los actos conmemorativos del Día de la Provincia, apostando por un cartel formado exclusivamente por profesionales y ganaderías de la tierra.

El portavoz de la formación en la institución provincial, Miguel Ángel Sánchez Cuéllar, ha defendido que Huelva cuenta con una sólida tradición taurina, además de ganaderías de prestigio y toreros que han llevado el nombre de la provincia a algunas de las principales plazas del país.

La propuesta contempla que las reses procedan de explotaciones ganaderas onubenses y que el cartel esté integrado por matadores de la provincia, con el objetivo de promocionar el talento local y respaldar una actividad estrechamente vinculada a numerosos municipios onubenses.

Desde VOX consideran que la tauromaquia forma parte del patrimonio cultural de Huelva y destacan además su repercusión económica, especialmente en el ámbito rural. En este sentido, la formación subraya el papel que desempeñan las ganaderías de bravo en la conservación de la dehesa, así como en la generación de empleo y riqueza en distintas comarcas de la provincia.

La iniciativa propone además trasladar la propuesta a ayuntamientos, entidades taurinas y ganaderías de Huelva para favorecer su participación y coordinación.

Con esta moción, VOX pretende abrir el debate sobre la incorporación de un festejo taurino al programa oficial del Día de la Provincia, una cita que, según la formación, serviría para promocionar una de las tradiciones más arraigadas del territorio y dar mayor visibilidad al sector taurino onubense.