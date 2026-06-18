La oposición se une para garantizar el futuro de la Real Sociedad de Tiro al Vuelo

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Huelva han anunciado una propuesta de declaración institucional para defender la continuidad de la Real Sociedad de Tiro al Vuelo de Huelva y garantizar su traslado a una nueva ubicación ante la ampliación prevista del recinto de las Fiestas Colombinas.

La iniciativa ha sido impulsada de forma conjunta por PSOE, Vox, Grupo Mixto y el concejal no adscrito, quienes consideran compatible el desarrollo de las nuevas instalaciones festivas con la conservación de una entidad deportiva que cuenta con más de 135 años de historia.

Los grupos recuerdan que el pleno municipal aprobó por unanimidad en marzo de 2024 un acuerdo para facilitar una solución viable a la sociedad, por lo que ahora reclaman que se materialice ese compromiso mediante medidas concretas.

Entre las propuestas planteadas figura retrasar la ejecución material del desalojo de las actuales instalaciones hasta que quede formalizada la cesión de los terrenos ofrecidos por la Autoridad Portuaria para su nuevo emplazamiento. El objetivo es evitar que la actividad deportiva quede paralizada durante el proceso de traslado.

La declaración institucional también contempla la creación de una mesa de trabajo integrada por representantes municipales y de las entidades afectadas para coordinar los trámites administrativos y técnicos necesarios, así como establecer un calendario que permita agilizar la reubicación.

Los promotores de la iniciativa destacan el valor histórico de la Real Sociedad de Tiro al Vuelo, fundada en 1890 y considerada una de las entidades deportivas más antiguas de la ciudad. A lo largo de más de un siglo ha mantenido una estrecha vinculación con la historia deportiva y social de Huelva.

La oposición confía ahora en que el equipo de Gobierno del Partido Popular respalde la propuesta para que la declaración institucional pueda ser aprobada con el apoyo unánime de toda la Corporación municipal, al entender que se trata de una cuestión que trasciende el debate político y afecta al patrimonio histórico y deportivo de la ciudad.