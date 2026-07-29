El PSOE destaca el apoyo del Gobierno a los municipios afectados por los incendios

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha destacado la rapidez con la que el Gobierno de España ha actuado tras los incendios forestales registrados en varios municipios de la provincia, poniendo en valor la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil aprobada por el Consejo de Ministros.

Según ha señalado Baluffo, esta medida permitirá activar un paquete de ayudas para paliar los daños ocasionados por los incendios que afectaron a Villanueva de los Castillejos, San Bartolomé de la Torre, Gibraleón, Alosno, Almonaster la Real y El Cerro de Andévalo.

Entre las actuaciones previstas se incluyen ayudas para hacer frente a los daños personales y materiales, beneficios fiscales, apoyo a explotaciones agrarias y ganaderas, medidas laborales y de Seguridad Social, así como financiación para que los ayuntamientos puedan reparar las infraestructuras afectadas.

El dirigente socialista ha asegurado que esta decisión demuestra el compromiso del Ejecutivo con la provincia y ha defendido que la respuesta del Gobierno se ha producido de forma inmediata para facilitar la recuperación de los municipios afectados.

Baluffo también ha destacado la visita realizada por la eurodiputada socialista Lina Gálvez y la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, junto a alcaldes y alcaldesas de la zona afectada por el incendio originado en Villanueva de los Castillejos, con el objetivo de conocer sobre el terreno la situación y trasladar el respaldo del Ejecutivo durante el proceso de recuperación.

Por último, el secretario de Organización del PSOE de Huelva ha afirmado que la declaración aprobada por el Consejo de Ministros supone un paso importante para impulsar la recuperación económica y social de las localidades afectadas por los incendios y ha defendido que el compromiso del Gobierno con la provincia se traduce en medidas concretas de apoyo.