Rosa Tirador: "La tasa de residuos del PP es un sablazo fiscal"

La diputada provincial del PSOE de Huelva, Rosa Tirador, ha denunciado que la nueva tasa de recogida y tratamiento de residuos impulsada por el equipo de gobierno del Partido Popular en la Diputación Provincial "ya está empezando a golpear el bolsillo de familias y pequeños comercios" de la provincia con la llegada de los primeros recibos.

Según ha señalado la dirigente socialista, numerosos vecinos y empresarios se han puesto en contacto con representantes del PSOE para trasladar su malestar tras comprobar el incremento de las cuotas. Tirador sostiene que la nueva ordenanza supone una subida del 17,6% para las viviendas y que, en el caso de algunos establecimientos comerciales, el aumento alcanza hasta el 144%.

"La brutal subida de la tasa de residuos del PP ya golpea el bolsillo de familias y comercios. Es un sablazo fiscal injusto e injustificable", ha afirmado la diputada provincial.

Tirador ha criticado que el equipo de gobierno provincial justifique la implantación de la tasa como una obligación legal, aunque considera que el diseño aprobado "es el más injusto posible". A su juicio, el modelo aprobado incumple el principio de "quien contamina paga", recogido tanto en la normativa europea como en la legislación estatal y andaluza en materia de residuos y economía circular.

La diputada socialista sostiene que la ordenanza no diferencia entre quienes generan más o menos residuos ni contempla incentivos para fomentar el reciclaje o la reducción de desechos. Además, reprocha que tampoco incluya bonificaciones dirigidas a familias vulnerables, pensionistas con bajos ingresos o personas que adopten prácticas medioambientales responsables.

Especialmente crítica se mostró con el impacto que, a su juicio, tendrá la medida sobre el pequeño comercio. Según indicó, existen negocios que apenas generan residuos y que, sin embargo, tendrán que asumir incrementos "absolutamente desproporcionados".

Para Rosa Tirador, el Partido Popular "ha convertido una tasa ambiental en un nuevo instrumento recaudatorio", asegurando que la protección del medio ambiente "no puede servir de excusa para vaciar el bolsillo de las familias y de los pequeños negocios de la provincia".

Las declaraciones de la diputada socialista se producen tras la entrada en vigor de la nueva ordenanza fiscal de residuos aprobada por la Diputación de Huelva, una medida que continúa generando críticas por parte de la oposición provincial.