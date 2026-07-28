El PP exige al edil José Luis Contreras que devuelva los sueldos cobrados

El Partido Popular de Huelva ha exigido al concejal de Punta Umbría, José Luis Contreras Corrales, la devolución de las retribuciones percibidas desde que abandonó el grupo municipal popular para incorporarse al equipo de gobierno de Unidos por Punta Umbría (UPU), al considerar que incurrió en un supuesto de transfuguismo.

La secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno, ha asegurado que el edil se encuentra en una situación "irregular" desde que decidió abandonar la formación con la que concurrió a las elecciones municipales para integrarse en el gobierno local.

Los populares sostienen que, de acuerdo con el artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, un concejal que incurre en transfuguismo no puede mantener las ventajas políticas y económicas obtenidas tras abandonar el grupo por el que fue elegido.

Por ello, el PP reclama que se retiren, con carácter retroactivo, las retribuciones económicas percibidas por Contreras, así como los cargos institucionales que desempeña actualmente, entre ellos las delegaciones de Economía, Presidencia y Coordinación de las Concejalías Delegadas de Barrios, además de su nombramiento como cuarto teniente de alcalde.

Berta Centeno ha anunciado además que el Partido Popular se reserva la posibilidad de emprender acciones legales si la situación no se revierte. Entre ellas, ha citado la posible interposición de una querella criminal por un presunto delito de malversación de caudales públicos, al considerar que el mantenimiento de las retribuciones y responsabilidades del concejal podría ser contrario a la legalidad.

El PP recuerda igualmente que el Comité Nacional de Derechos y Garantías acordó la expulsión definitiva de José Luis Contreras del partido tras su decisión de abandonar el grupo municipal popular y sumarse al gobierno de UPU en el Ayuntamiento de Punta Umbría.