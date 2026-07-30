El PP de Huelva celebra los nuevos nombramientos de delegados territoriales de la Junta

El presidente del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés González, ha mostrado este jueves su satisfacción por el nombramiento de los nuevos delegados territoriales de la Junta de Andalucía en la provincia, aprobados por el Consejo de Gobierno celebrado durante la jornada.

González ha subrayado que los responsables designados cuentan con un “profundo conocimiento de las necesidades reales de la provincia” y afrontan esta nueva etapa con un “firme compromiso” para impulsar los proyectos y retos de las distintas delegaciones territoriales.

Asimismo, ha asegurado que los nuevos delegados “van a defender los intereses de los onubenses y de los 80 municipios de la provincia para que Huelva siga avanzando como lo ha hecho en las dos últimas legislaturas bajo el liderazgo de Juanma Moreno”.

Los nuevos responsables

Entre los nombramientos figura Juan Carlos Duarte Cañado al frente de la Delegación Territorial de Salud y Consumo, cargo al que llega tras dirigir la Delegación de Empleo. También continúan al frente de sus respectivas áreas Álvaro Burgos Mazo, en Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; Jaime Pérez Guerrero, en Vivienda, Juventud, Ordenación del Territorio, Fomento y Movilidad; Lucía Núñez Sánchez, en Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Universidad, Industria, Energía e Innovación; Carlos Soriano García, en Educación; y José Manuel Borrero Barrero, en Servicios Sociales, Familias e Igualdad.

Entre las principales novedades destacan los nombramientos de José María Mayo Luis como delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, además de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública; Pastora Giménez Corpas al frente de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte; y Patricia Millán Fernández como delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Perfiles con experiencia institucional

Los nuevos responsables presentan trayectorias vinculadas tanto a la administración pública como al ámbito profesional y académico.

Juan Carlos Duarte es abogado, ingeniero técnico industrial y gestor administrativo, con experiencia en la industria farmacéutica y en la gestión pública. Lucía Núñez, doctora en Educación y profesora de la Universidad de Huelva, compagina una amplia trayectoria docente con su experiencia política en el Ayuntamiento de Palos de la Frontera.

Álvaro Burgos acumula una larga carrera institucional ligada al Ayuntamiento de Moguer y a la Diputación Provincial, mientras que Carlos Soriano, maestro de profesión, ha desarrollado su labor política en el Ayuntamiento de La Palma del Condado y desde 2022 dirige la Delegación de Educación.

Por su parte, José María Mayo, licenciado en Derecho, ha desempeñado responsabilidades tanto en la empresa privada como en distintas administraciones y actualmente es primer teniente de alcalde y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ayamonte.

José Manuel Borrero, graduado social y exalcalde en funciones de Calañas, continúa al frente del área de Servicios Sociales, mientras que Jaime Pérez Guerrero, economista y profesor asociado de la Universidad de Huelva, mantiene las competencias de Vivienda y Fomento.

Las incorporaciones de Pastora Giménez, hasta ahora concejala de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Huelva, y de Patricia Millán, ingeniera agrónoma, diputada provincial y segunda teniente de alcalde de Cartaya, completan el nuevo organigrama territorial de la Junta de Andalucía en la provincia.