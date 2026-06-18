El PP atribuye a la falta de acuerdo sobre el Estatuto Médico más de 1,3 millones de cancelaciones sanitarias

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha responsabilizado al Gobierno central de las consecuencias derivadas del conflicto abierto con los profesionales sanitarios por la negociación del Estatuto Marco, asegurando que la situación está provocando cancelaciones que afectan a miles de pacientes.

Según los datos aportados por los populares, desde el inicio de la huelga médica se han suspendido en Andalucía más de 1,3 millones de actos sanitarios, entre ellos más de 814.000 consultas de Atención Primaria, unas 440.000 consultas hospitalarias, cerca de 92.300 pruebas diagnósticas y más de 22.800 intervenciones quirúrgicas.

González ha señalado que esta situación es consecuencia de la falta de entendimiento entre el Ministerio de Sanidad y los profesionales médicos, y ha afirmado que el conflicto está teniendo una repercusión directa en la atención sanitaria que reciben los ciudadanos.

El dirigente popular ha puesto como ejemplo la situación de los anestesistas del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, que han dejado de realizar horas extraordinarias, una circunstancia que, según indicó, está relacionada con el desacuerdo existente sobre las condiciones laborales del colectivo.

Asimismo, el presidente provincial del PP ha defendido la gestión sanitaria de la Junta de Andalucía y ha destacado los acuerdos alcanzados recientemente con representantes del sector para mejorar las condiciones de los profesionales sanitarios en la comunidad autónoma.

González ha reclamado al Gobierno de España que retome las negociaciones para alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto y evitar nuevas repercusiones sobre la actividad asistencial y las listas de espera.