El Foro ‘Escuchamos a Huelva’ centrará en la vivienda su próximo gran debate

El Foro ‘Escuchamos a Huelva’ celebró ayer su última reunión antes del verano con un balance de los asuntos abordados durante los últimos meses y con la vista puesta ya en el próximo curso político, que arrancará con un foro dedicado íntegramente a la vivienda.

Durante el encuentro, presidido por Berta Centeno, los integrantes del foro analizaron el trabajo desarrollado a lo largo del año, en el que se han abordado cuestiones relacionadas con la situación sanitaria de la provincia y las infraestructuras hídricas pendientes, entre otros asuntos considerados prioritarios para Huelva.

La principal novedad anunciada en esta última sesión ha sido la organización de un foro monográfico sobre vivienda, una iniciativa que estará coordinada por José Luis Ramos y que pretende reunir a administraciones públicas, promotores, constructores y profesionales del sector para analizar la situación actual y plantear posibles soluciones.

El objetivo es abrir un espacio de diálogo en el que puedan escucharse las distintas demandas y propuestas relacionadas con el acceso a la vivienda, una de las principales preocupaciones sociales y económicas en la actualidad.

Según se avanzó durante la reunión, el encuentro contará con la participación de representantes del Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía, además de agentes vinculados al sector inmobiliario y de la construcción.

Las conclusiones que se extraigan de este foro serán trasladadas posteriormente a las administraciones y organismos competentes con el propósito de contribuir a la búsqueda de soluciones para uno de los grandes retos de la provincia.

Los responsables del Foro ‘Escuchamos a Huelva’ destacaron además la consolidación de este espacio de reflexión y participación durante su primer año de funcionamiento, con el objetivo de generar propuestas y debatir sobre los principales desafíos que afronta Huelva.