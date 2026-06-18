El PSOE alerta de la “precariedad” del Infoca y exige una auditoría urgente de medios

El PSOE de Andalucía ha reclamado una auditoría independiente sobre los medios del Plan Infoca y ha advertido de la situación que, a su juicio, afronta el dispositivo andaluz de lucha contra incendios forestales a las puertas de una posible ola de calor y en plena temporada de alto riesgo.

El dirigente socialista Mario Jiménez realizó estas declaraciones en Huelva, donde denunció una supuesta falta de recursos humanos y materiales en el operativo encargado de la prevención y extinción de incendios forestales.

Entre las principales críticas, Jiménez señaló que más de 400 bomberos forestales continúan pendientes de incorporación al dispositivo y reclamó su contratación inmediata para reforzar la capacidad de respuesta del Infoca durante los meses de verano.

El parlamentario socialista también denunció problemas relacionados con los tiempos de respuesta en algunos incendios recientes, así como deficiencias en el equipamiento de los efectivos. En este sentido, aseguró que existen dificultades derivadas de la falta de un contrato para la limpieza de la ropa de intervención de los bomberos forestales.

Además, hizo referencia al incendio registrado recientemente en Villanueva de los Castillejos, donde, según afirmó, algunos retenes habrían tenido que esperar refuerzos antes de poder intervenir en determinadas zonas del fuego.

Por todo ello, el PSOE-A solicita una auditoría externa que evalúe el estado real de los medios humanos y materiales del Infoca y determine si el dispositivo dispone de los recursos necesarios para afrontar con garantías la campaña de incendios forestales.

La formación también ha pedido a la Junta de Andalucía que agilice la incorporación del personal pendiente, mejore las condiciones de trabajo de los efectivos y garantice que los protocolos de actuación puedan desarrollarse con normalidad durante los meses de mayor riesgo.

Las declaraciones llegan en un contexto especialmente sensible para la provincia de Huelva, que acumula este año varios incendios forestales de relevancia y se enfrenta a jornadas de altas temperaturas y elevado riesgo de fuego.