VOX propone ayudas para que deportistas onubenses compitan sin barreras económicas

El Grupo Provincial de VOX en la Diputación de Huelva ha anunciado la presentación de una moción para la creación de una línea de ayudas destinada a clubes y deportistas onubenses que deban desplazarse fuera de la provincia para competir en fases decisivas o competiciones oficiales.

El diputado provincial Miguel Ángel Sánchez Cuéllar ha defendido la iniciativa subrayando que muchos deportistas “representan con orgullo a la provincia por toda España”, pero en numerosas ocasiones deben asumir de su propio bolsillo los gastos derivados de desplazamientos, alojamiento y manutención.

Según ha explicado, esta situación se agrava cuando los equipos o deportistas acceden a fases de ascenso o playoffs fuera de Huelva, donde los costes pueden suponer un impedimento real para participar. La propuesta plantea que la Diputación estudie la creación de una línea específica de ayudas económicas para sufragar parcialmente estos gastos, así como la puesta en marcha de campañas informativas y la dotación presupuestaria necesaria.

“El objetivo es que nadie tenga que renunciar a competir por motivos económicos”, ha señalado el portavoz de VOX.

Por otro lado, el grupo también llevará al Pleno una moción para la realización de una auditoría externa integral de la Diputación Provincial de Huelva y sus entes dependientes. Sánchez Cuéllar ha recordado que esta medida ya fue planteada al inicio del mandato y rechazada entonces, aunque ahora, según indica, informes internos evidencian la necesidad de reforzar los mecanismos de control.

Desde VOX defienden que esta auditoría permitiría mejorar la transparencia, optimizar la gestión y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos. Ambas propuestas, según el grupo, buscan mejorar la situación de los ciudadanos y reforzar el apoyo institucional tanto al deporte como a la gestión eficiente de la administración.