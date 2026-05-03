María Márquez propone declarar las Cruces de Bonares como Bien de Interés Cultural

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía y candidata al Parlamento andaluz por Huelva, María Márquez, ha anunciado el compromiso de su formación para impulsar la declaración de las Cruces de Mayo de Bonares como Bien de Interés Cultural (BIC), en caso de que María Jesús Montero acceda a la Presidencia de la Junta de Andalucía tras las próximas elecciones.

Márquez ha defendido que esta tradición, ya reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía e incluida en el Catálogo General del Patrimonio Andaluz, “merece el máximo nivel de protección institucional”, destacando su valor como expresión de identidad colectiva, participación vecinal y riqueza cultural.

Durante su visita, la dirigente socialista ha resaltado la singularidad de estas celebraciones, conocidas en el municipio como “catedrales efímeras”, subrayando el trabajo que realizan vecinos, asociaciones y colectivos para mantener viva esta tradición. Asimismo, ha animado a la ciudadanía a conocer de cerca esta fiesta.

En clave política, Márquez ha contrapuesto esta propuesta a la gestión del actual Gobierno andaluz, al que ha acusado de falta de ambición en materia cultural. Frente a ello, ha asegurado que el PSOE apuesta por proteger el patrimonio y convertir la cultura en un motor de desarrollo económico y turístico.

Según ha señalado, la declaración como BIC permitiría reforzar la proyección de Bonares dentro y fuera de Andalucía, además de generar oportunidades en sectores como el turismo, la hostelería y el comercio local.

La candidata ha concluido con un llamamiento a la ciudadanía de cara al 17 de mayo, instando a apoyar un cambio político que, según ha defendido, garantice la protección del patrimonio cultural y el impulso de los municipios onubenses.