El PSOE de Huelva alerta del riesgo de cierre de escuelas infantiles y propone subir 120 euros el precio por plaza

El PSOE de Huelva ha denunciado la “situación límite” que atraviesan las escuelas infantiles en Andalucía, con especial incidencia en la provincia onubense, donde más de 150 centros se ven afectados por un modelo de financiación que consideran “completamente desfasado”.

El candidato socialista a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, Francisco Baluffo, ha señalado que la Junta mantiene congelado desde 2020 el precio por plaza, lo que ha generado un desfase entre la ayuda pública, situada en torno a los 241 euros por alumno, y el coste real del servicio, que supera los 340 euros.

Según ha explicado, esta diferencia está provocando pérdidas estructurales en los centros, muchos de ellos gestionados por cooperativas de trabajadoras, lo que pone en riesgo su continuidad y el empleo de miles de profesionales, en un sector altamente feminizado.

Desde el PSOE advierten de que esta situación tiene también un impacto directo en la conciliación de las familias y critican al Gobierno andaluz por “priorizar la propaganda frente a la gestión”, al tiempo que alertan de una posible reducción progresiva de la oferta pública en el ciclo de 0 a 3 años.

Como alternativa, los socialistas proponen una subida inmediata de 120 euros en el precio por plaza, así como su actualización automática conforme al IPC para evitar futuros desfases. Además, plantean un plan integral para garantizar la sostenibilidad económica de los centros, mejorar la calidad educativa y ampliar la red pública de escuelas infantiles.

El PSOE defiende avanzar hacia la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil, pero “con garantías”, asegurando condiciones dignas tanto para los centros como para sus trabajadoras, y ha apelado a la ciudadanía a respaldar un cambio de modelo en las próximas elecciones andaluzas.