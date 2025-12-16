VOX presenta 140 enmiendas a los presupuestos andaluces para movilizar 280 millones de euros en Huelva

El diputado de VOX en el Parlamento andaluz por Huelva, Rafael Segovia, y la presidenta provincial del partido, María López, han presentado este martes un total de 140 enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos de Andalucía para 2026 con el objetivo de movilizar 280 millones de euros destinados a la provincia onubense.

En rueda de prensa, Segovia ha arremetido contra las cuentas del Gobierno de Juanma Moreno, a las que ha acusado de repetir año tras año las mismas partidas para proyectos que “nunca se materializan”, como el hospital Maternoinfantil de Huelva o los centros hospitalarios de alta resolución (CHARES). A su juicio, los presupuestos vuelven a ser “una tomadura de pelo” para la provincia, que, según ha señalado, sigue siendo “la última de Andalucía” en inversión, con unos 320 millones frente a cifras muy superiores en otras provincias.

El parlamentario ha criticado que el PP presente los presupuestos como “históricos” mientras mantiene proyectos enquistados desde hace años y ha recordado partidas anunciadas en ejercicios anteriores que continúan sin ejecutarse. También ha cuestionado el argumento de que Huelva sea una de las provincias mejor financiadas por habitante, defendiendo que el reparto debe tener en cuenta factores como la superficie o el PIB per cápita.

Por su parte, María López ha detallado que una de cada dos enmiendas presentadas por VOX se centran en el ámbito sanitario, con un montante cercano a los 130 millones de euros. Entre las prioridades ha citado actuaciones en centros de salud y hospitales, la reactivación de los CHARES, la situación del Hospital de Riotinto —con quirófanos cerrados y falta de especialistas— y las carencias en Atención Primaria. “Aquí no solo falla el PP, el PSOE también es responsable del abandono histórico que sufre Huelva”, ha afirmado.

Las propuestas incluyen además 40 millones de euros para agricultura, especialmente para ayudas al sector y el control de la seca; más de 31 millones para carreteras e infraestructuras viarias, como el tercer carril entre El Rocío y Matalascañas; así como partidas destinadas a combatir la despoblación en la Sierra, finalizar la lonja de Ayamonte, impulsar un Palacio de Congresos en la capital, mejorar centros educativos y facilitar el acceso a la vivienda, con una inversión prevista de 16 millones.

Durante su intervención, Segovia también se ha referido a los recientes problemas en la conexión ferroviaria entre Huelva y Sevilla, calificando de “vergonzosa e insoportable” la situación vivida por los pasajeros de un tren de Media Distancia que permanecieron horas detenidos. Ha denunciado el “maltrato” a la provincia en materia de infraestructuras ferroviarias, aunque ha advertido contra el uso partidista del problema, responsabilizando tanto al PP como al PSOE de décadas de promesas incumplidas.

El diputado ha cerrado su comparecencia reclamando “responsabilidades reales” a todas las administraciones y advirtiendo de que, a su juicio, Huelva seguirá siendo la última en los presupuestos autonómicos y estatales “si se continúa votando a PP y PSOE”.